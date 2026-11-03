МВД: C начала года более двух тысяч единиц оружия изъято из незаконного оборота

Министерство внутренних дел продолжает борьбу с браконьерством и незаконной добычей природных ресурсов.

За девять месяцев 2026 года полицейские направили в суд 119 уголовных дел, связанных с нарушением природоохранного законодательства. За этот период из незаконного оборота изъято более 23 тонн рыбы, в том числе полторы тонны осетровых пород, а также почти 11 килограммов икры. Кроме того, изъяты 361 рог сайги, около 29 километров запрещенных рыболовных сетей и 345 единиц охотничьего оружия. К административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства привлечены 13 200 человек.

К примеру, в одном из сел Акжарского района Северо-Казахстанской области сотрудники полиции остановили автомобиль "Газель", перевозивший около тонны рыбы без сопроводительных документов. В кузове также находились две лодки и лодочные моторы. Устанавливаются происхождение рыбы и законность ее вылова.

Вблизи одного из сел Аккаинского района Северо-Казахстанской области сотрудники полиции совместно с егерем выявили факт незаконной охоты. При проверке автомобиля обнаружены две туши сибирской косули и две единицы охотничьего оружия. По данному факту начато досудебное расследование.

Стоит отметить, полицейские выявляют не только самих браконьеров, но и тех, кто занимается перевозкой, хранением и продажей незаконно добытых природных ресурсов. Работа по защите животного мира продолжается.

Еще одним важным направлением деятельности ведомства остается противодействие незаконному обороту оружия. С начала года полицейскими из незаконного оборота изъято более двух тысяч единиц различного оружия, в том числе 184 единицы криминального и 160 единиц оружия, похищенного во время январских событий. Работа в этом направлении ведется на постоянной основе.

Так, в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", проведенного с 20 по 23 октября, за четыре дня изъято свыше 170 единиц огнестрельного оружия и более 800 боеприпасов различного калибра. В городах Алматы, Шымкент и области Жетісу обнаружены и изъяты четыре единицы оружия, похищенного из оружейных магазинов во время январских событий.

Напоминаем: граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от ответственности.