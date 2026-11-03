Полицейские пресекли незаконный вылов рыбы на реке Иртыш

В период проведения оперативно-профилактического мероприятия “Браконьер” участковые инспекторы остановили автомашину Нива, выезжавшую с поймы реки Иртыш в микрорайоне Аксу.

При осмотре в салоне и багажном отсеке обнаружили резиновую лодку, три мешка рыбы и электрический самодельный сачок, с помощью которого осуществлялся вылов рыбы.

— За грубое нарушение правил рыболовства с использованием запрещенных орудий или способов мужчины привлечены к административной ответственности. Орудие изъято, автомашина водворена на специализированную стоянку, — сообщает заместитель начальника отдела полиции города Аксу Максим Кустанов.

В ведомстве отметили, что использование сетей и других запрещенных приспособлений наносит ущерб водным биоресурсам, нарушает природный баланс и препятствует сохранению рыбных запасов.

Напоминаем, что за нарушение правил рыболовства предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В зависимости от обстоятельств и тяжести нарушения могут применяться меры административной или уголовной ответственности.

Полиция призывает жителей и гостей региона соблюдать правила рыболовства, бережно относиться к природе и не использовать запрещенные орудия лова.

Если вы стали свидетелем факта незаконной рыбалки, сообщите об этом в полицию по номеру "102".