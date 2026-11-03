Полицейские оперативно доставили пострадавшего в больницу в ЗКО

Во время патрулирования на автодороге Подстепное — Илек к сотрудникам батальона патрульной полиции ДП Западно-Казахстанской области обратился водитель автомобиля.

Мужчина сообщил, что в салоне находится пострадавший, которому срочно необходима медицинская помощь и которого необходимо доставить в медицинское учреждение.

Как выяснилось, житель Карато́бинского района упал в колодец и получил серьезное ранение грудной клетки, напоровшись на горлышко разбитой стеклянной бутылки. Осколки стекла проникли под кожу. По словам пострадавшего, он потерял около 1–1,5 литра крови. Мужчина жаловался на головокружение и сильную слабость.

Оценив состояние пострадавшего и понимая, что дорога каждая минута, инспекторы службы Ринат Бигалиев и Айбар Рашидов незамедлительно пересадили мужчину в служебный автомобиль и оперативно направились в городскую многопрофильную больницу.

Благодаря решительным и слаженным действиям полицейских пострадавший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, где его незамедлительно направили в операционную. В настоящее время его состояние стабильно, угрозы для жизни нет.

В экстренной ситуации каждая минута на счету. Своевременная помощь и слаженная работа сотрудников полиции не раз спасали человеческую жизнь. Оперативность и неравнодушие сотрудников полиции помогают своевременно прийти на помощь тем, кто оказался в беде.

Этот случай в очередной раз подтверждает важность взаимовыручки и слаженного взаимодействия ради сохранения человеческой жизни.