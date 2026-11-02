Перевозку 31 сосны без разрешительных документов пресекли в Акмолинской области

На автодороге Астана – Петропавловск сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль ГАЗель, перевозивший 31 сосну без разрешительных документов.

В ходе проверки выяснилось, что деревья принадлежат одному из сельских акиматов Буландынского района, а сумма причиненного ущерба составила 1,6 млн тенге.

За рулем автомобиля находился 38-летний мужчина. По предварительным данным, груз он планировал доставить в столицу, однако подтвердить законность перевозки деревьев не смог. Для дальнейшего разбирательства водителя вместе с автомобилем доставили в отдел полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция напоминает: незаконная вырубка деревьев и хищение древесины наносят ущерб окружающей среде и влекут предусмотренную законом ответственность. Приобретение, перевозка и реализация древесины должны осуществляться на законных основаниях. Перед перевозкой деревьев и других лесных ресурсов необходимо убедиться в наличии соответствующих разрешительных документов.

Полицейские призывают граждан бережно относиться к природным богатствам, не допускать незаконной вырубки и хищения деревьев, а о подобных фактах сообщать в полицию по номеру "102".