Полицейские проверили готовность дорог к зимнему сезону в Павлодаре
Проверена готовность подрядных организаций, осуществляющих содержание автомобильных дорог города Павлодара, к зимнему периоду.
В ходе проверки оценили:
готовность специализированной снегоуборочной техники;
запасы соли, песка и противогололедных материалов;
средства хранения и погрузки материалов;
наличие мест отдыха и обогрева для водителей и рабочих;
организацию дежурства и систему оперативного информирования о дорожной обстановке.
По итогам проверки составлены соответствующие акты о готовности подрядных организаций к зимнему сезону.
Начальник отдела административной полиции УП города Павлодара Алпысбай Абылайхан отметил, что основная цель — обеспечение безопасности дорожного движения в зимний период, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и создание условий для бесперебойного и безопасного использования автомобильных дорог в сложных погодных условиях.