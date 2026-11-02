Полицейские проверили готовность дорог к зимнему сезону в Павлодаре

Проверена готовность подрядных организаций, осуществляющих содержание автомобильных дорог города Павлодара, к зимнему периоду.

В ходе проверки оценили:

готовность специализированной снегоуборочной техники;

запасы соли, песка и противогололедных материалов;

средства хранения и погрузки материалов;

наличие мест отдыха и обогрева для водителей и рабочих;

организацию дежурства и систему оперативного информирования о дорожной обстановке.

По итогам проверки составлены соответствующие акты о готовности подрядных организаций к зимнему сезону.

Начальник отдела административной полиции УП города Павлодара Алпысбай Абылайхан отметил, что основная цель — обеспечение безопасности дорожного движения в зимний период, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и создание условий для бесперебойного и безопасного использования автомобильных дорог в сложных погодных условиях.