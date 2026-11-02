Отвлекли продавца и похитили товар: подозреваемых в краже установили в ВКО

Трое мужчин воспользовались моментом, когда продавец отвлекся, чтобы похитить товар из магазина. Позже они попытались получить материальную выгоду, продав похищенное на рынке.

По данным следствия, мужчины действовали сообща. Из магазина пропали комплекты постельного белья и пять флаконов антиперспиранта. Общая сумма причиненного ущерба составила 120 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности всех троих. Подозреваемыми оказались жители Глубоковского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Кража” Уголовного кодекса Республики Казахстан. В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Полиция призывает жителей быть внимательными к сохранности личного имущества, а предпринимателей — обеспечивать контроль за товаром и торговыми помещениями. При обнаружении кражи, подозрительных действий или иной информации о возможном правонарушении необходимо незамедлительно сообщить в полицию по номеру "102".

Своевременное обращение помогает оперативно принять меры и установить обстоятельства произошедшего.