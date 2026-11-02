Полицейские посетили 315 домов в рамках ОПМ "Безопасный дом" в области Абай

Предупредить семейный конфликт, вовремя заметить угрозу для ребенка, уберечь жителей от мошенников — с такими задачами полицейские посетили 315 домов в Бородулихинском районе области Абай.

Профилактические мероприятия прошли 30 октября в рамках республиканского ОПМ “Безопасный дом” в селах Новая Шульба, Акши, Жерновка, Пол-Лог, Боровлянка, Песчанка и Красный Яр. В них участвовали сотрудники полиции, а также представители органов по чрезвычайным ситуациям.

Особое внимание уделили семьям, нуждающимся в контроле и поддержке, а также соблюдению защитных предписаний и установленных судом ограничений. По итогам обходов две семьи, в которых отсутствуют условия для проживания детей, поставлены на профилактический учет ювенальной полиции. В отношении двух граждан собраны материалы для решения вопроса о направлении на принудительное лечение от алкогольной зависимости. Вынесено 17 официальных предостережений.

Во время общения с сельчанами сотрудники объясняли, как распознать уловки интернет-мошенников, защитить детей от опасных ситуаций и предупредить пожары. Жителям раздали 426 памяток, а в магазинах и общественных местах разместили контакты участковых инспекторов.

За день полицейские пресекли 96 административных правонарушений. Среди них — 28 нарушений правил благоустройства и 40 нарушений в сфере дорожной безопасности. Также выявлены факты несоблюдения административного надзора, установленных судом особых требований и неисполнения обязанностей по воспитанию детей.

С владельцами 49 магазинов обсудили соблюдение правил продажи алкоголя и табачной продукции. У 25 владельцев гражданского оружия проверили условия его хранения — нарушений не установлено.

В Центре поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, полицейские провели встречу по вопросам безопасности несовершеннолетних.

Такие обходы позволяют участковым оценить обстановку в семьях, выявить тревожные сигналы и принять профилактические меры до того, как ситуация приведет к тяжелым последствиям.