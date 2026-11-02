Более 20 нарушений ПДД пресекли с помощью дрона в Туркестанской области

В Толебийском районе полицейские проверили соблюдение правил дорожного движения с помощью беспилотника.

За сутки дрон зафиксировал более 20 водителей, нарушивших правила безопасности. Одни не пристегнулись ремнями безопасности, другие не пропустили пешеходов, а некоторые выехали на встречную полосу, подвергая опасности себя и окружающих.

Все нарушители установлены. Полицейские приняли в отношении каждого из них соответствующие меры.

Использование дронов позволяет выявлять нарушения, которые сложно заметить с земли, и контролировать соблюдение правил дорожного движения.