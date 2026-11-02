В Талдыкоргане, во Дворце спорта “Жастар”, состоялось первенство по самбо, посвященное памяти капитана полиции Ержана Боранбайулы Ахметова, погибшего при исполнении служебного долга и посмертно награжденного орденом “Айбын” II степени.

На спортивной площадке встретились сотрудники силовых структур области Жетысу. Для участников турнир стал не только возможностью продемонстрировать мастерство, физическую подготовку и волю к победе, но и данью уважения человеку, чья жизнь оборвалась при исполнении профессионального долга.

Каждая схватка требовала от спортсменов выдержки, решительности и настоящего характера. За победу боролись представители различных подразделений, однако главным смыслом соревнований стало сохранение памяти о коллеге, для которого служба и верность присяге были не просто словами.

По итогам командного первенства первое место завоевала команда департамента полиции области Жетысу. Вторую ступень пьедестала заняла десантно-штурмовая бригада войсковой части 18404. Третье место досталось спортсменам специального отряда войсковой части № 5514 Национальной гвардии Республики Казахстан.

В личном зачете сильнейшие борцы определились в семи весовых категориях: 58, 64, 71, 79, 88, 98 и свыше 98 килограммов. Победители и призеры были награждены медалями и ценными подарками.

Подобные соревнования имеют особое значение для сотрудников правоохранительных и силовых структур. Они укрепляют спортивные традиции, воспитывают силу духа и напоминают о цене служебного долга.

Имя Ержана Ахметова продолжает жить в памяти сослуживцев. И пока о нем помнят, его мужество, преданность профессии и верность присяге остаются примером для тех, кто сегодня стоит на страже закона и безопасности граждан.