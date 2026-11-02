Послание-2026: в Национальной гвардии внедряют цифровую систему обратной связи

В новом Послании Глава государства уделил особое внимание цифровой трансформации. В этом направлении Национальная гвардия МВД РК продолжает внедрять отечественные цифровые решения, направленные на совершенствование военной службы и укрепление взаимодействия между личным составом и командованием.

Один из таких проектов — ULAN SENIM — проходит апробацию в воинской части 6654 города Алатау.

Проект реализован на базе казахстанского мессенджера Aitu. Доступ к системе осуществляется через QR-код. Военнослужащему достаточно отсканировать его, чтобы перейти в приложение и анонимно направить обращение командованию.

Механизм работы системы прост: военнослужащий выбирает категорию, излагает суть обращения и отправляет его через приложение. После поступления в систему обращение регистрируется под уникальным номером и направляется первому руководителю для рассмотрения и принятия необходимых мер. На рассмотрение каждого обращения отводится три дня.

Тематика обращений охватывает широкий круг вопросов воинской службы. Это соблюдение законности, противодействие коррупции и злоупотреблению полномочиями, социально-бытовые условия, материальное и вещевое обеспечение, защита прав военнослужащих, служебная деятельность и морально-психологический климат. Кроме того, предусмотрена возможность сообщить о межличностных конфликтах или внести предложения по улучшению организации службы.

К примеру, гвардеец может предложить скорректировать распорядок дня, высказать пожелания по организации выходных или внести предложения по обновлению меню солдатской столовой. Таким образом, система позволяет учитывать мнение личного состава и своевременно реагировать на вопросы, возникающие в повседневной жизни воинских коллективов.

В ULAN SENIM предусмотрено несколько функциональных разделов: подача анонимного обращения, выбор категории, отслеживание статуса и история ранее направленных обращений. Для командного состава создан отдельный кабинет, позволяющий контролировать рассмотрение и исполнение поступивших обращений.

Внедрение подобного механизма отвечает принципу “Закон и порядок”. Анонимность подачи, регистрация каждого обращения и контроль сроков его рассмотрения способствуют повышению открытости, ответственности и доверия.

В настоящее время ULAN SENIM проходит тестирование в воинской части 6654. На этом этапе проверяется функциональность платформы, отрабатываются механизмы подачи, регистрации и рассмотрения обращений, а также контроля за их исполнением. По мере использования системы будут выявляться и устраняться возможные недочеты, что позволит усовершенствовать ее работу перед возможным внедрением во всех воинских частях Национальной гвардии.