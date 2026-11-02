В Алматы ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона в жилом доме

Сотрудниками полиции в городе Алматы ликвидирована мини-нарколаборатория по производству синтетических наркотиков.

- В поле зрения оперативников попал 34-летний житель города, который наладил наркопроизводство путем изготовления синтетических наркотиков "мефедрон" в условиях многоэтажного жилого комплекса.

Особенностью минилаборатории является то, что злоумышленник специально наладил производство на последнем этаже здания, чтобы не привлекать внимание соседей едкими выхлопными газами, присоединив вытяжку к вентиляционной шахте дома.

При обыске квартиры обнаружено один килограмм готовой продукции, шесть стеклянных подносов с кристаллами, шесть бутылок с дихлорметаном, девять канистров с реактивами, лабораторная посуда, электронные весы и средства индивидуальной защиты. Общий вес изъятых наркотиков составил 4,5 кг, - рассказал начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

По факту организации и производства наркотиков начато досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса. Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Министерство внутренних дел в рамках реализации принципа "Закон и Порядок" будет жестко пресекать всяческие попытки наладить производство наркотиков в стране.