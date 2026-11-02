Более 4 млн обращений поступило от граждан на 102 с начала года

Канал экстренного вызова полиции 102 является одним из наиболее востребованных населением каналов связи с органами внутренних дел. Ежедневно по стране поступает и обрабатывается порядка 12-15 тысяч обращений граждан.

С начала года поступило более 4 млн 117 тысяч обращений. Все звонки на номер 102 автоматически регистрируются в информационной системе и отрабатываются комплексными силами полиции, при этом ни одно сообщение не остается без внимания.

В рамках реализации принципа "полиция в шаговой доступности" для населения, помимо прямого телефонного номера 102, предусмотрены дополнительные каналы приема обращений: омниканальная система приема обращений, мобильное приложение "Police 102", тревожная кнопка "SOS", а также сервис "Закон и Порядок".

Указанные каналы обеспечивают возможность оперативного информирования полиции о происшествиях и правонарушениях. Поступившие сообщения направляются для проверки и принятия соответствующих мер в компетентные подразделения органов внутренних дел с учетом характера происшествия и места его совершения.