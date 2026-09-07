В ходе оперативно-профилактического мероприятия “Мототранспорт” сотрудники полиции Кордайского района водворили на специализированную штрафстоянку 62 электрических трехколесных транспортных средства. Из них 50 не были зарегистрированы в установленном порядке.

Еще 12 транспортных средств состояли на учете, однако эксплуатировались с нарушениями требований законодательства.

В отношении владельцев, нарушивших правила регистрации, составлены административные протоколы. Им разъяснили необходимость регистрации транспорта в соответствии с требованиями законодательства.

Все транспортные средства водворены на специализированную штрафстоянку.

Всего с начала мероприятия на территории Жамбылской области выявлено более 200 нарушений, связанных с эксплуатацией мототранспорта.

Полиция напоминает, что электрические трехколесные транспортные средства подлежат обязательной регистрации. Управление незарегистрированным транспортом влечет административную ответственность.