Полицейские провели встречу со студентами в формате TEDx в Акмолинской области

В рамках реализации концепции “Закон и порядок” состоялась встреча со студентами Казахского университета имени Ш. Уалиханова, направленная на повышение правовой грамотности молодежи и формирование культуры безопасного и ответственного поведения.

Необычным стал сам формат встречи, которая прошла в стиле TEDx. О разных аспектах безопасности с молодежью говорили сотрудники департамента полиции — представители подразделений по противодействию наркопреступности и киберпреступности, ювенальной и патрульной полиции. Особое внимание было уделено первокурсникам, которые только начинают новый этап самостоятельной жизни.

Одной из ключевых тем стала профилактика вовлечения молодежи в наркоправонарушения. Сотрудник управления по противодействию наркопреступности, являющаяся также членом Совета матерей, предложила студентам посмотреть на проблему не только с позиции закона, но и с позиции обычного жизненного выбора.

Перед выступлением был показан социальный видеоролик о двух молодых людях, которые в похожей жизненной ситуации сделали разный выбор. Один выбрал обычную работу, другой согласился на предложение “легкого заработка” и стал закладчиком. История наглядно показала, насколько серьезными могут оказаться последствия решения, которое вначале кажется незначительным.

Главный посыл разговора заключался в том, что правильный выбор нужно сделать не тогда, когда уже наступили последствия, а гораздо раньше — в тот самый момент, когда впервые предлагают сомнительный заработок, просят забрать или передать неизвестный сверток, оформить карту, предоставить свои данные или совершить другой поступок, который вызывает сомнение. Именно в этот момент человек еще может просто сказать “нет” и уйти.

Студентов призвали не бояться отказываться от сомнительных предложений, задавать вопросы, проверять информацию и помнить, что несколько секунд, потраченных на правильное решение, иногда определяют дальнейшую жизнь.

Законопослушное поведение начинается не со знания статей закона, а с умения применять эти знания в обычной жизни и отвечать за собственный выбор — именно это объединяет разные направления безопасности.