Полицейские оказали помощь гражданам Таджикистана на трассе в Костанайской области

Во время ночного патрулирования сотрудники роты патрульной полиции Рудного заметили на трассе грузовой автомобиль. Находившиеся рядом мужчины обратились к полицейским за помощью.

Как выяснилось, граждане Таджикистана следовали на грузовом автомобиле транзитом. В дороге одному из водителей внезапно стало плохо — мужчина пожаловался на сильное недомогание и проблемы с желудком.

Инспектор службы РПП Жанибек Галымханов совместно с инспектором РПП Айболом Ансагановым незамедлительно пришли на помощь иностранным гражданам. Полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи и оставались рядом с водителем до приезда медиков.

Прибывшие медработники осмотрели мужчину и оказали ему необходимую помощь. После этого его состояние улучшилось, госпитализация не потребовалась.

Убедившись, что водитель чувствует себя лучше и может продолжить путь, патрульные помогли иностранным гражданам безопасно выехать на трассу.

Граждане Таджикистана поблагодарили сотрудников полиции за неравнодушие, оперативность и помощь, оказанную им вдали от дома.