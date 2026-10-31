В рамках реализации Плана основных мероприятий Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств - членов ОДКБ на 2026 год состоялось совещание по подведению предварительных итогов субрегиональной антинаркотической операции "Канал - Каспийский маяк".

В мероприятии приняли участие представители Секретариата ОДКБ, антинаркотических ведомств государств - членов Организации, правоохранительных и иных компетентных органов, а также профильных международных организаций.

Операция проходила в период с 26 по 30 октября на территориях государств - членов ОДКБ. К совместным мероприятиям были привлечены правоохранительные, пограничные и таможенные органы, подразделения национальной безопасности и финансовой разведки стран организации, а также представители компетентных органов Ирана и Китая.

Основными задачами операции являлись выявление и пресечение каналов незаконного оборота наркотиков, в том числе на Транскаспийском международном транспортном маршруте, ликвидация подпольных наркопроизводств, нейтрализация транснациональных преступных групп и подрыв финансовой инфраструктуры наркобизнеса.

По предварительным итогам операции компетентными органами выявлены многочисленные факты незаконного оборота наркотических средств, в том числе их контрабанды, пресечена деятельность организованных наркопреступных групп. Из незаконного оборота изъяты наркотические средства и психотропные вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы. Также выявлены незаконные посевы наркосодержащих растений и интернет-ресурсы, использовавшиеся для распространения запрещенной информации и пропаганды наркотиков.

Особое внимание в ходе операции уделено пресечению контрабандных поставок наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через российско-казахстанскую государственную границу. Компетентные органы двух стран продолжают укреплять взаимодействие, совершенствовать обмен оперативной информацией и координировать совместные меры по выявлению и пресечению каналов наркотрафика.

Важным направлением совместной работы стало противодействие финансовой составляющей наркобизнеса. В ходе мероприятий выявлены схемы перевода и обналичивания денежных средств, в том числе с использованием так называемых наркодропперов, а также операций с криптовалютой. Взаимодействие подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов способствовало выявлению признаков легализации преступных доходов и принятию соответствующих процессуальных решений.

В рамках совещания состоялся обмен опытом и передовыми практиками противодействия трансграничному наркобизнесу, рассмотрены результаты совместной деятельности и определены перспективные направления дальнейшего взаимодействия.

Проведение операции "Канал - Каспийский маяк" стало важным этапом укрепления коллективной антинаркотической безопасности. Ее предварительные результаты подтвердили значимость консолидации усилий компетентных органов государств – членов ОДКБ и международных партнеров в противодействии транснациональным преступным наркогруппам, пресечении трансграничных каналов поставок наркотиков и подрыве финансовых основ наркобизнеса.

МВД Республики Казахстан продолжит активную работу по укреплению международного сотрудничества, развитию межгосударственного взаимодействия и реализации комплексных мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и обеспечение безопасности граждан.