Выездное заседание Общественного совета МВД прошло в Алматы

В Алматы состоялось выездное заседание Общественного совета МВД, на котором обсудили вопросы общественной безопасности, профилактики правонарушений, социальной защиты сотрудников полиции и укрепления доверия граждан к органам внутренних дел.

Впервые в работе выездного заседания Общественного совета МВД приняли участие члены "Халық кеңесі". Это стало важным шагом в расширении общественного диалога и укреплении взаимодействия между полицией и гражданским обществом.

Главной темой стала реализация принципа "Закон и порядок", обозначенного Президентом Касым-Жомартом Токаевым одним из ключевых приоритетов государственной политики.

Отмечено, что в соответствии с задачами, поставленными министром внутренних дел Ержаном Саденовым, особое внимание уделяется предупреждению преступлений, открытости полиции и укреплению взаимодействия с населением.

Участники подчеркнули, что безопасность невозможно обеспечить только силами полиции. Важную роль в поддержании правопорядка играют сами граждане, общественные объединения, волонтеры и молодежные организации.

Отдельное внимание уделено переходу от реагирования на совершенные преступления к их раннему предупреждению. Председатель Комитета по координации профилактической работы Арман Саданов рассказал о принимаемых мерах, выявлении причин правонарушений и совершенствовании профилактической работы.

Еще одной важной темой стала социальная защита сотрудников органов внутренних дел. Начальник департамента социального и медицинского обеспечения Алмас Амзеев представил информацию о социальных гарантиях, медицинском обеспечении и мерах по улучшению условий службы.

Подчеркнуто, что социальная защищенность сотрудников напрямую влияет на качество их работы и эффективность выполнения служебных задач.

В ходе заседания также заслушаны отчеты начальников департаментов полиции города Алматы Айдына Кабдулдинова и Алматинской области Мейрама Абикеева об итогах работы за девять месяцев 2026 года.

Основное внимание уделено обеспечению безопасности граждан, профилактике правонарушений, защите прав населения, а также соблюдению законности и служебной дисциплины.

Важное место в обсуждении заняла роль Общественного совета в обеспечении открытости и подотчетности полиции.

Отмечено, что Общественный совет должен быть не просто площадкой для заслушивания отчетов, а действенным механизмом обратной связи между гражданами и органами внутренних дел.

Члены Общественного совета обсудили актуальные вопросы деятельности полиции, взаимодействия с населением и повышения эффективности профилактической работы.

При этом подчеркнуто, что доверие граждан формируется прежде всего через повседневную работу каждого полицейского — его профессионализм, справедливость, дисциплину и уважительное отношение к людям.

По итогам заседания обозначены дальнейшие задачи по совершенствованию профилактики правонарушений, усилению социальной поддержки сотрудников и развитию взаимодействия полиции с общественностью.

Главным ориентиром этой работы остаются безопасность граждан, защита их прав и практическая реализация принципа "Закон и порядок".