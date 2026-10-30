Почти 70 километров в сопровождении патрульных полицейских преодолел автомобиль, в котором находился 15-летний подросток, нуждавшийся в экстренной медицинской помощи. Благодаря оперативной реакции сотрудников полиции удалось быстрее доставить ребенка из Щучинска в областную детскую больницу Кокшетау.

О случившемся инспектору административной полиции Азамату Албакову сообщила жительница Щучинска. По словам женщины, у подростка начался острый приступ боли, и ему требовалась срочная помощь врачей областной детской больницы. Опасаясь, что самостоятельно не удастся вовремя добраться до медицинского учреждения, женщина обратилась за помощью к полиции.

Полицейский Азамат Албаков незамедлительно отреагировал на обращение и направил ближайший патрульный экипаж. Навстречу автомобилю с подростком выдвинулись полицейские Медет Кабиев и Жаксылык Байдуллин. Включив проблесковые маячки, полицейские сопроводили машину до Кокшетау, помогая как можно быстрее добраться до больницы.

Позже жительница Щучинска выразила сотрудникам полиции благодарность за профессионализм, оперативность и неравнодушие.

— В экстренных ситуациях особенно важны быстрая реакция, поддержка и готовность прийти на помощь. Именно такие поступки вызывают искреннее уважение и признательность, — отметила женщина.