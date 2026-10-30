Водителям устроили необычную проверку знаний ПДД в Талдыкоргане
Необычную проверку знаний правил дорожного движения провели сотрудники полиции в Талдыкоргане.
Перед городским парком “Жастар” прошла акция “Образцовый водитель”, в ходе которой автомобилистам предложили ответить на вопросы о дорожных ситуациях и продемонстрировать знание правил.
Вместо привычной проверки документов водителей ждал небольшой интеллектуальный экзамен. Полицейские задавали ситуационные вопросы, предлагали разобрать различные дорожные ситуации и проверить, насколько уверенно участники ориентируются в правилах дорожного движения.
Те, кто правильно отвечал на вопросы, получали небольшие подарки. Однако главным результатом акции стало напоминание о том, что даже водителям с многолетним стажем важно сохранять бдительность и помнить о безопасности окружающих.
Образцовый водитель — это не только тот, кто хорошо знает ПДД, но и тот, кто уважает других участников движения, не рискует понапрасну и понимает, что от его поведения на дороге зависят человеческие жизни.
Полиция призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и ответственными за рулем.