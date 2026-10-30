В Туркестанской области в рамках республиканской экологической акции “Таза Казахстан” продолжаются рейдово-профилактические мероприятия, направленные на поддержание чистоты и общественного порядка, а также предупреждение нарушений правил благоустройства.

Так, в ходе рейда, проведенного сотрудниками полиции в Сузакском районе, установлены пять местных жителей, незаконно выбросивших бытовые отходы в неустановленных местах. Общий объем мусора составил около четырех тонн.

По всем выявленным фактам сотрудники полиции приняли соответствующие административные меры. С нарушителями также провели разъяснительную работу. Им указали на необходимость самостоятельно очистить загрязненные территории и вывезти отходы в специально отведенные места.

Полиция призывает граждан соблюдать чистоту, не допускать загрязнения улиц, общественных мест и придомовых территорий, а бытовые и строительные отходы выбрасывать только в специально отведенных местах.