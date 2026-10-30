В Павлодаре состоялся чемпионат Министерства внутренних дел Республики Казахстан по рукопашному бою. Турнир прошел под эгидой спортивного комплекса “ARLAN”.

На татами встретились 208 спортсменов из 26 команд, представляющих спецподразделения, силовые и правоохранительные органы Казахстана. Участники соревновались в восьми весовых категориях. Чемпионат проходил в командном и личном зачетах.

По итогам двухдневных соревнований в командном зачете среди департаментов полиции первое место заняла команда Карагандинской области. Второе место — у команды Актюбинской области, третье — у команды Астаны.

В личном зачете золотые медали в своих весовых категориях завоевали: Асхат Абылай (Мангистау), Данабеков Заманбек (Актобе), Махмутов Ринат (Павлодар), Жетібаев Бауыржан (Шымкент), Жумагалиев Жалгас (Костанай), Какенов Султан (Павлодар), Берген Ерболат (Астана), Мухитов Эльдар (Атырау).

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Алмаз Тукенов.

— Этот турнир — показатель не только боевой подготовки и мастерства, но и дисциплины, выдержки и силы духа. Принцип “Закон и порядок” остается основой деятельности органов внутренних дел, направленной на обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка. Эффективные навыки и психологическая стойкость помогают нашим сотрудникам оперативно принимать верные решения и защищать граждан в любых непредвиденных ситуациях. Поэтому каждый полицейский должен иметь отличную физическую форму и боевую подготовку, при этом строго соблюдать меры безопасности, — отметил он.

Все победители были награждены медалями и ценными призами.

Чемпионат прошел под руководством представителей Центрального аппарата спортивного комплекса “ARLAN” и департамента по работе с личным составом МВД.