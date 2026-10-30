Более 31 тысячи граждан проверили в рамках ОПМ "Безопасный дом" в Павлодарской области

В Павлодарской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасный дом”, направленное на предупреждение правонарушений в сфере бытового насилия и выявление семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Полицейские проводят профилактические мероприятия: обследуют жилые дома, дворы и дачные участки, а также ведут с гражданами разъяснительную работу.

За период проведения мероприятия по месту жительства проверены 31 608 лиц, состоящих на профилактическом учете. В отношении 4 777 человек установлены особые требования к поведению, 4 578 гражданам вынесены защитные предписания, еще 1 689 павлодарцев поставлены на профилактический учет.

В приемник-распределитель помещены 129 человек.

Кроме того, задержаны 46 несовершеннолетних, которые находились на улице в ночное время без законных представителей.

Так, в 23:45 сотрудники полиции на улице Момышулы в Экибастузе задержали несовершеннолетнюю, которая находилась вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей.

В отношении родителей подростка составлен административный протокол. С ними проведена профилактическая работа, разъяснена ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и необходимость надлежащего контроля за поведением несовершеннолетних детей.

Также на улице М. Маметовой в Аксу задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения. При проверке установлено, что он состоит на учете в категории “лицо, в отношении которого установлен административный надзор”. Согласно постановлению суда, ему запрещено употреблять алкогольные напитки. За нарушение установленных ограничений мужчина признан судом виновным и ему назначен административный арест сроком на трое суток.

— Профилактика — это прежде всего помощь и предупреждение. Важно не только выявить проблему, но и своевременно поддержать человека. Проведенное мероприятие наглядно демонстрирует, что системная и комплексная профилактическая работа остается одним из ключевых инструментов обеспечения общественной безопасности и благополучия граждан, — подчеркнули в ведомстве.