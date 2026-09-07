Факт незаконного сброса строительных материалов выявлен в столице

В столице продолжается республиканская экологическая акция “Таза Қазақстан”, направленная на формирование культуры бережного отношения к окружающей среде, поддержание чистоты и пресечение нарушений правил благоустройства.

С начала года к ответственности за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства привлечено более 32 тысяч правонарушителей.

Так, на окраине города выявлен факт сброса строительных материалов в неустановленном месте на территории общего пользования с использованием грузового автомобиля. Водитель указанного транспортного средства осуществлял выгрузку строительных материалов в месте, не предназначенном для их размещения.

В отношении водителя собран административный материал.

Работа в данном направлении продолжается. Главная цель — не только своевременно пресекать нарушения, но и формировать культуру бережного отношения к окружающей среде, а также ответственное отношение к чистоте и порядку в столице.