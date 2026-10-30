29-е заседание комиссии СНГ по борьбе с незаконной миграцией прошло в Астане

В Астане состоялось 29-е заседание Совместной комиссии государств — участников СНГ по борьбе с незаконной миграцией.

Международная встреча объединила представителей правоохранительных органов, миграционных служб и профильных ведомств семи государств Содружества, а также Исполнительного комитета СНГ и Совета руководителей подразделений финансовой разведки.

В центре внимания были укрепление международного сотрудничества, совершенствование миграционного контроля, предупреждение правонарушений и противодействие транснациональной преступности.

Участники обменялись опытом выявления преступлений, связанных с незаконной миграцией, обсудили вопросы регулирования трудовой миграции и внедрения современных цифровых технологий.

Особое внимание уделили совершенствованию учета иностранных граждан, оформлению разрешительных документов и повышению эффективности межгосударственного информационного обмена.

Министерство внутренних дел Казахстана последовательно совершенствует систему миграционного контроля, внедряя цифровые решения и современные механизмы профилактики правонарушений.

В рамках встречи зарубежные делегации ознакомились с цифровыми решениями МВД Казахстана и практическими аспектами оказания государственных услуг населению.

Противодействие незаконной миграции требует скоординированных действий и тесного взаимодействия правоохранительных органов разных стран.

Проведение международного заседания в Астане способствует укреплению партнерства, обмену опытом и выработке совместных подходов к обеспечению миграционной безопасности.