В рамках реализации идеологии “Закон и порядок” в общеобразовательной школе № 1 Иртышского района состоялось родительское собрание, посвященное вопросам безопасности детей и ответственности родителей за их воспитание и благополучие.

В мероприятии принял участие старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Иртышского района Куат Сарсенбаев. В своем выступлении он рассказал о мерах профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и обозначил актуальные угрозы, с которыми могут столкнуться дети и подростки.

Особое внимание было уделено профилактике подростковой преступности, буллинга и кибербуллинга, интернет-мошенничества, а также вовлечения несовершеннолетних в дропперство и незаконный оборот наркотических средств, в том числе посредством распространения наркотиков через так называемые “закладки”.

Инспектор разъяснил основные требования законодательства Республики Казахстан, напомнил об ответственности за совершение противоправных действий и предостерег родителей от недооценки рисков, связанных с вовлечением детей в опасные и незаконные действия.

Отдельно были затронуты вопросы родительского контроля за поведением несовершеннолетних, их кругом общения и местом пребывания. Также участникам собрания напомнили о необходимости соблюдения установленных законодательством ограничений на нахождение детей вне жилища в ночное время.

В завершение встречи Куат Сарсенбаев подчеркнул, что обеспечение безопасности детей — общая задача семьи, школы и правоохранительных органов. Внимание к интересам ребенка, доверительное общение, своевременное реагирование на тревожные изменения в его поведении и ответственное отношение к родительским обязанностям являются важными условиями предупреждения правонарушений и защиты подрастающего поколения.

Безопасность детей начинается с ответственности взрослых. Только совместными усилиями можно создать условия, в которых каждый ребенок будет защищен от противоправных посягательств и негативного влияния окружающей среды.