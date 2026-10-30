Повторно сел за руль в пьяном состоянии: водитель задержан в ВКО

В Курчумском районе полицейские установили водителя, который вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения, несмотря на ранее назначенное наказание.

На улице Абая сотрудники полиции остановили Toyota Camry Gracia под управлением 39-летнего местного жителя. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение средней степени.

Как выяснилось, в 2020 году мужчина уже привлекался к ответственности. Тогда суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на семь лет. Однако это не помешало ему вновь сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Водитель водворен в изолятор временного содержания.

Полицейские предупреждают: вождение в состоянии опьянения — это не просто нарушение правил, а прямая угроза жизни и здоровью людей. Ни прежние наказания, ни временное отсутствие права управления не освобождают от ответственности за новые нарушения.

Принцип “Закон и порядок” действует для всех.