1700 кг незаконно добытой рыбы изъяли полицейские в СКО

В Акжарском районе Северо-Казахстанской области во время рейда полицейские остановили для проверки автомобиль ГАЗель, в кузове которого обнаружили около 1700 кг рыбы, две моторные лодки и сети.

Находившийся за рулем 49-летний житель Акмолинской области пояснил, что откликнулся на объявление в интернете и согласился перевезти груз из одного из сел Акжарского района в Кокшетау за 70 тысяч тенге.

По его словам, заказчики обещали предоставить документы, подтверждающие законность перевозки. Однако, не получив их, водитель решил обойтись без формальностей. В результате ему пришлось объясняться с полицейскими в районном отделе полиции.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи водных ресурсов. На сегодняшний день установлены двое подозреваемых — жители Туркестанской области 33 и 32 лет. По их словам, рыба была выловлена в озере вблизи села Майского. Полицейские продолжают устанавливать других причастных лиц и эпизоды браконьерского лова.

Сотрудники полиции совместно с другими подразделениями на постоянной основе проводят работу в рамках общенациональной экологической кампании “Таза Қазақстан”. За девять месяцев в области зарегистрировано 11 фактов незаконной добычи водных ресурсов и четыре факта незаконной охоты.