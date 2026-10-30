В городе Алатау на базе воинской части 6654 Национальной гвардии МВД РК проходят обучение механики-водители и наводчики-операторы бронеколесной машины “Барыс 6х6” отечественного производства. Для прохождения курса сюда прибыли военнослужащие из воинских частей Алматы, Туркестана и Костаная, а также из Академии в Петропавловске.

На полигоне механики-водители войск правопорядка отрабатывают навыки управления бронемашиной на сложном рельефе и бездорожье. Во время практических занятий они совершенствуют маневрирование, учатся выбирать траекторию движения и преодолевать участки с неровной поверхностью.

Наводчики-операторы изучают устройство машины, назначение установленного оборудования и особенности эксплуатации бортовых систем. Такая подготовка позволяет военнослужащим получить необходимые знания для дальнейшей работы с новой техникой.

“Барыс 6х6” — отечественная бронеколесная машина, обеспечивающая высокую проходимость на пересеченной местности. Машина рассчитана на перевозку до 11 человек и адаптирована к эксплуатации в широком диапазоне температур — от −50 до +50 °C.

По завершении курса военнослужащие получат сертификаты, подтверждающие подготовку по эксплуатации бронеколесной машины. В начале ноября аналогичный учебный сбор планируется провести в региональном командовании “Батыс”.

Подготовка экипажей направлена на совершенствование профессиональных навыков гвардейцев и повышение их готовности к выполнению служебно-боевых задач.