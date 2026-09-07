Полиция обеспечила общественный порядок во время футбольного матча "Жетысу" — "Ертис"

В Талдыкоргане сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность граждан во время матча между футбольными командами “Жетысу” и “Ертис”.

Перед началом спортивного мероприятия полицейские провели комплекс профилактических и организационных мероприятий. Основное внимание было уделено обеспечению безопасности болельщиков и участников матча, а также предупреждению нарушений общественного порядка.

На матч пришли около 500 болельщиков.

Во время игры сотрудники полиции осуществляли патрулирование на территории проведения мероприятия и прилегающей территории, контролировали соблюдение общественного порядка и обеспечивали безопасность граждан.

Матч прошел в штатном режиме, нарушений общественного порядка не допущено.

Полиция призывает граждан во время массовых и спортивных мероприятий соблюдать установленные правила поведения, уважительно относиться к окружающим и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.