Незаконные граффити и надписи устраняют в Астане

В столице на постоянной основе проводится работа по выявлению и устранению незаконных граффити, надписей и рисунков на фасадах зданий, ограждениях и других объектах городской инфраструктуры.

Сотрудники полиции принимают меры по выявлению подобных надписей, в том числе содержащих рекламу запрещенных веществ, а также устанавливают лиц, причастных к их нанесению. Совместно с заинтересованными службами организуется работа по закрашиванию таких изображений и приведению городских объектов в надлежащий вид.

Подобные надписи не только портят внешний облик столицы, но и могут использоваться для распространения противоправной информации. Поэтому работа в данном направлении носит систематический характер и включает как выявление нарушений, так и профилактические мероприятия.

Полиция напоминает, что нанесение надписей и рисунков на здания и другие объекты без согласия собственников может повлечь ответственность в соответствии с законодательством.

Жителей и гостей столицы призывают бережно относиться к городскому пространству и сообщать о фактах нанесения незаконных надписей по номеру "102".

Чистота и безопасность города — общая ответственность. Сохранение порядка начинается с уважения к месту, в котором мы живем.