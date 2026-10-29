Подозреваемый в краже золотых изделий на 15 млн тенге задержан в Жанаозене

В Жанаозене задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в краже золотых изделий на сумму 15 миллионов тенге из торгового центра.

10 октября подозреваемый незаконно проник в ювелирный отдел, расположенный на втором этаже торгового центра, откуда похитил 24 пары золотых серег с бриллиантами и 24 золотых кольца.

Потерпевшая обнаружила факт кражи с помощью записей камер видеонаблюдения. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 15 млн тенге.

15 октября сотрудники полиции задержали подозреваемого и водворили его в изолятор временного содержания.

Подозреваемый признался в краже и сообщил, что продал похищенные ювелирные изделия. В настоящее время ведется их розыск.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.