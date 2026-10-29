215 фактов нарушения правил благоустройства пресекли в области Абай
Чистота — это не просто требование, а общая ответственность. Однако в регионе по-прежнему фиксируются случаи несоблюдения этих норм. За неделю сотрудники полиции выявили и пресекли 215 фактов нарушения требований санитарной чистоты и правил благоустройства.
В частности:
197 фактов нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, повреждения объектов инфраструктуры, уничтожения и порчи зеленых насаждений;
12 фактов загрязнения мест общего пользования.
Эти цифры — не просто статистика. За каждым фактом стоят поврежденные общественные пространства, загрязнение окружающей среды.
Уполномоченные органы продолжают контрольную работу. Меры по предупреждению нарушений требований чистоты и защите общего имущества принимаются на постоянной основе.
Чистота — это не кампания ради отчетности, а показатель повседневной культуры. Внешний облик региона начинается с поступков каждого жителя. Не загрязнять общественные пространства, беречь зеленые насаждения и соблюдать правила благоустройства — обязанность каждого гражданина.