215 фактов нарушения правил благоустройства пресекли в области Абай

Чистота — это не просто требование, а общая ответственность. Однако в регионе по-прежнему фиксируются случаи несоблюдения этих норм. За неделю сотрудники полиции выявили и пресекли 215 фактов нарушения требований санитарной чистоты и правил благоустройства.

В частности:

197 фактов нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, повреждения объектов инфраструктуры, уничтожения и порчи зеленых насаждений;

12 фактов загрязнения мест общего пользования.

Эти цифры — не просто статистика. За каждым фактом стоят поврежденные общественные пространства, загрязнение окружающей среды.

Уполномоченные органы продолжают контрольную работу. Меры по предупреждению нарушений требований чистоты и защите общего имущества принимаются на постоянной основе.

Чистота — это не кампания ради отчетности, а показатель повседневной культуры. Внешний облик региона начинается с поступков каждого жителя. Не загрязнять общественные пространства, беречь зеленые насаждения и соблюдать правила благоустройства — обязанность каждого гражданина.