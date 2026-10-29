Подозреваемого в краже золотых украшений на 2,7 млн тенге задержали в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий на сумму 2,7 млн тенге. С витрины ювелирного салона пропала подставка с золотыми украшениями, в том числе изделиями с бриллиантами.

После обращения владельца магазина сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, злоумышленник воспользовался отсутствием продавца и свободным доступом к витрине, чтобы похитить дорогостоящие украшения.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемого — 25-летнего жителя города. По предварительным данным, часть похищенных украшений он успел сдать в ломбард, остальные изделия удалось изъять.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Полиция предупреждает: за хищение чужого имущества предусмотрена уголовная ответственность.

Владельцам торговых объектов рекомендуется обеспечивать надлежащую защиту дорогостоящих товаров и не оставлять витрины без присмотра.