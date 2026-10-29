Незаконные надписи и граффити удалили в ЗКО

Сотрудники полиции продолжают объезжать сельские населенные пункты с целью выявления незаконных надписей и граффити на стенах зданий, жилых домов, вагончиков и других объектов.

Во время объезда сел Акжаикского района в одном из населенных пунктов полицейские обнаружили надписи и рисунки, нанесенные краской на стены вагончиков и жилых домов. В одном случае рисунки были обнаружены на вагончике рядом с жилым домом, в другом — на стене жилого дома вырезали надпись. Еще в одном случае вместо оконного проема установили деревянную доску, на которой также оставили надпись краской.

Сотрудники полиции провели разъяснительную работу с владельцами домов и местными жителями, подчеркнув важность поддержания чистоты и сохранения надлежащего внешнего облика населенных пунктов и объектов частной собственности.

В результате владельцы домов самостоятельно удалили незаконные надписи и рисунки, побелили и покрасили поврежденные участки, приведя их в надлежащий вид.

Подобные мероприятия направлены на сохранение эстетического облика населенных пунктов, укрепление общественного порядка и повышение ответственности граждан за состояние окружающей среды.