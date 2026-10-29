Полиция напомнила родителям о безопасности детей во время каникул в Астане

В период школьных каникул ДП Астаны обращается к родителям с призывом уделять особое внимание безопасности несовершеннолетних.

Во время каникул у детей появляется больше свободного времени, и они чаще выходят на прогулки с друзьями. В связи с этим родителей просят контролировать, где находятся их дети, с кем проводят время и во сколько возвращаются домой.

Согласно действующему законодательству, несовершеннолетним запрещается находиться в развлекательных заведениях в ночное время — с 22:00 до 06:00 — без сопровождения законных представителей.

В случае нарушения установленных требований родители или законные представители привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

Сотрудники полиции продолжат профилактическую работу, направленную на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение безопасности детей в период каникул.

Полиция призывает родителей организовать полезный досуг детей, не допускать их бесконтрольного пребывания на улице в ночное время и уделять особое внимание их безопасности.