Незаконный слив производственных отходов пресекли полицейские в Караганде

В Караганде полицейские пресекли факт незаконного слива производственных отходов. К административной ответственности привлекли предприятие, занимающееся вывозом и управлением мусором.

Нарушение выявили 27 октября во время планового патрулирования административного участка. Участковые инспекторы Кировского отдела полиции заметили ассенизаторскую спецмашину, из которой сливали отходы в не предназначенном для этого месте.

По итогам проверки владельца автотранспорта и компанию-перевозчика привлекли к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, на спецтехнику наложили арест и поместили ее на специализированную штрафстоянку.