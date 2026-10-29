В Петропавловске полицейские установили местонахождение 40-летнего мужчины, который в июле управлял электровелосипедом в состоянии опьянения. По решению суда ему назначили 20 суток административного ареста.

Тогда на улице Кизатова мужчина едва не попал под автомобиль. Во время движения у электровелосипеда начало отсоединяться колесо, из-за чего водитель свернул на газон.

Происходящее зафиксировал видеорегистратор патрульного автомобиля, следовавшего за ним. Полицейские доставили мужчину на медицинское освидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения. Также установлено, что он не имел права управления транспортным средством.

Электровелосипед изъяли, а мужчину уведомили о необходимости явиться в управление полиции Петропавловска. Однако он не выполнил это требование и впоследствии проживал по разным адресам.

В результате полицейские установили его местонахождение и доставили в городское управление полиции. Судебное заседание прошло дистанционно, по его итогам мужчине назначили 20 суток административного ареста.

Полиция напоминает, что управление транспортом в состоянии опьянения создает угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения. Соблюдение правил и ответственное поведение на дороге помогают предотвратить аварии и их тяжелые последствия.