Чемпионат МВД РК по рукопашному бою стартовал в Павлодаре

В Павлодаре состоялось открытие чемпионата Министерства внутренних дел Республики Казахстан по рукопашному бою среди сотрудников правоохранительных органов. В соревнованиях участвуют 26 команд из разных регионов страны.

Турнир проходит на базе спортивного комплекса “ARLAN”.

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Алмаз Тукенов.

— Уважаемые участники! Искренне поздравляю вас с открытием чемпионата Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Этот турнир — показатель не только ловкости и мастерства, но и дисциплины, выдержки и силы духа. Рукопашный бой — особый прикладной вид спорта, направленный на профессиональную и боевую подготовку сотрудников полиции. Владение его приемами всегда было престижным, почетным и жизненно необходимым на службе. Желаю всем удачи, честной борьбы и ярких побед! — отметил Алмаз Тукенов.

В церемонии открытия также принял участие представитель МВД Фархат Мұратұлы.

В первый день чемпионата спортсмены соревновались в восьми весовых категориях.

Соревнования начинаются ежедневно в 09:00. Жители и гости Павлодара могут свободно посетить спортивный комплекс и поддержать участников.