Подозреваемая, обманом завладевшая 10 млн тенге знакомой, задержана в Актюбинской области

Департамент полиции проводит расследование по факту мошенничества, совершенного под предлогом содействия в приобретении жилья по государственной программе.

Установлено, что около двух лет назад местная жительница, воспользовавшись доверием своей знакомой, сообщила ей о якобы имевшейся возможности приобрести жилье на выгодных условиях в рамках государственной программы. Для оформления жилья и решения необходимых вопросов потерпевшая передала знакомой денежные средства в размере 10 млн тенге.

Однако обещанные обязательства выполнены не были, а денежные средства потерпевшей возвращены не были. В результате последняя обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции личность подозреваемой установлена. Она доставлена в отдел полиции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также проверяется возможная причастность подозреваемой к аналогичным фактам.

Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при совершении сделок с недвижимостью и оформлении жилья по государственным программам.

Не следует передавать крупные суммы денежных средств лицам, которые обещают “гарантированное” получение жилья, ускорение очереди, содействие в оформлении документов или решение вопросов через знакомых. Перед принятием решения необходимо самостоятельно проверить информацию о государственной программе, ее условиях и порядке участия, используя официальные источники.