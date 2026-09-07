Краповый берет — 2026: бойцы спецназа впервые сдавали норматив по управлению FPV-дронами
На полигоне “Карабас” в Караганде состоялся квалификационный отбор “Краповый берет — 2026” среди военнослужащих подразделений специального назначения “Бүркіт” Национальной гвардии МВД РК.
В течение недели 101 кандидат из разных регионов страны проходил сложные испытания.
Одним из главных нововведений этого года стала сдача норматива по управлению FPV-дронами. Это одно из важных направлений современной боевой подготовки военнослужащих подразделений специального назначения.
После отборочных испытаний 60 военнослужащих преодолели 65-километровый марш, выполнив ряд нормативов по физической и тактической подготовке, выносливости и обращению с оружием.
В программу испытаний вошли бег на 5 километров, передвижение по горно-каменистой местности, переноска раненого военнослужащего, преодоление препятствий, бег в противогазе, рытье окопа, топографическое ориентирование, преодоление водной преграды, выполнение огневых упражнений и прохождение полосы препятствий.
В ходе испытаний кандидаты также продемонстрировали навыки отражения атаки условного противника, действий в условиях огневого контакта и ведения рукопашного боя. Все задания были направлены на оценку не только физической подготовки военнослужащих, но и их психологической устойчивости и способности принимать решения.
В ходе длительного и изнурительного марша ряд кандидатов не смог выполнить установленные требования и выбыл из испытаний.
По итогам испытаний 13 из 101 кандидата успешно прошли все этапы и получили право на ношение крапового берета.
Краповый берет победителям вручил заместитель Министра внутренних дел РК — Главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков. В мероприятии также приняли участие представители взаимодействующих органов во главе с акимом Карагандинской области Ермаганбетом Бөлекпаевым.
Отметим, что “Краповый берет” является одним из особых испытаний, определяющих высокий уровень профессиональной и боевой подготовки военнослужащих подразделений специального назначения. Результаты испытаний подтвердили высокий уровень боевой выучки и профессионального мастерства бойцов спецназа.