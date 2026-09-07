МВД: С начала года задержано около 460 подозреваемых в скотокрадстве

Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства внутренних дел остается противодействие скотокрадству. Эта работа проводится системно в рамках принципа "Закон и Порядок" и направлена на защиту имущества граждан, обеспечение безопасности сельских жителей и неотвратимости ответственности за совершенные преступления.

С начала года полицией задержано порядка 460 лиц, причастных к кражам скота, в том числе участники 107 преступных групп. Законным владельцам возвращено более трех тысяч голов скота.

Скотокрадство остается одной из наиболее чувствительных проблем для жителей сельской местности, поскольку для многих семей животноводство является основным источником дохода. Поэтому особое внимание уделяется выявлению и пресечению деятельности преступных групп, занимающихся кражами скота.

В августе в Западно-Казахстанской области полицейские задержали двух подозреваемых в серии краж лошадей и крупного рогатого скота. Установлена их причастность к девяти эпизодам, в результате которых было похищено более 15 голов животных.

По версии следствия, злоумышленники похищали скот с вольного выпаса, перегоняли его в отдаленный населенный пункт, где забивали, а мясо вывозили в Актюбинскую область для последующей реализации. Подозреваемые заключены под стражу.

В МВД подчеркивают: предупреждение скотокрадства требует не только системной работы полиции, но и ответственного отношения самих владельцев. Сельчанам рекомендуется не оставлять животных без присмотра, организовывать контролируемый выпас, использовать GPS-трекеры, своевременно проводить биркование, чипирование и учет поголовья.

Такие меры позволяют снизить риск краж, а в случае совершения преступления - значительно ускорить поиск и идентификацию похищенного скота.

Полиция продолжит последовательную работу по предупреждению и раскрытию скотокрадств, защите имущества граждан и привлечению виновных к ответственности.