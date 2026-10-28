В Астане проведена международная операция INTERPOL SUNRISE

С 12 по 16 октября 2026 года Национальное центральное бюро Интерпола МВД Республики Казахстан совместно с представителями Генерального секретариата Интерпола провело в Астане мероприятия в рамках международной операции SUNRISE.

В ходе операции применялись современные мобильные устройства Интерпола HOTSPOT и SCREEN, предназначенные для биометрической идентификации личности, проверки подлинности документов и оперативной сверки данных иностранных граждан с международными базами Интерпола.

Устройство HOTSPOT позволяет проверять отпечатки пальцев через биометрическую платформу INTERPOL BioHub и получать результаты в течение нескольких секунд. Устройство SCREEN используется для проверки документов по международным базам данных.

Основная цель операции — выявление лиц, находящихся в международном розыске, предупреждение трансграничного перемещения лиц, причастных к террористической и иной транснациональной преступной деятельности, а также внедрение современных технологий Интерпола в работу правоохранительных органов Казахстана.