Полиция призывает родителей обеспечить безопасность детей во время осенних каникул

В связи с завершением первого учебного периода у учащихся столичных школ начинаются осенние каникулы. В этот период у несовершеннолетних увеличивается количество свободного времени, поэтому особое значение приобретают вопросы организации досуга, профилактики правонарушений и обеспечения безопасности детей.

В целях предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и недопущения происшествий полиция ДП Астаны призывает родителей и законных представителей уделить повышенное внимание досугу детей. Важно знать, где находится ребенок, с кем он проводит время, куда направляется после выхода из дома и когда планирует вернуться. Рекомендуется заранее обсудить с детьми правила поведения на улице, в общественных местах и при общении с незнакомыми людьми.

В период каникул необходимо обращать внимание на то, как дети проводят свободное время вне дома. Следует исключить их пребывание в опасных местах, заброшенных зданиях и на строительных объектах, а также предупредить об ответственности за порчу чужого имущества, участие в конфликтах, мелкое хулиганство и другие противоправные действия. Не менее важно контролировать поведение детей в социальных сетях, объяснять им риски общения с незнакомцами в интернете и предостерегать от участия в сомнительных онлайн-группах и опасных челленджах.

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних начинается прежде всего в семье. Доверительное общение, внимание к интересам ребенка, знание его круга общения и своевременное реагирование на изменения в поведении помогают предупредить возможные риски. Важно не только устанавливать ограничения, но и объяснять детям, почему соблюдение правил необходимо для их собственной безопасности и безопасности окружающих.

Полиция призывает родителей и законных представителей ответственно отнестись к организации досуга школьников во время осенних каникул. Внимание взрослых, соблюдение элементарных мер предосторожности и своевременная профилактическая работа помогут обеспечить безопасность детей и предотвратить возможные происшествия.