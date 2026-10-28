Международный заслон наркобизнесу: в Алматы стартовала операция ОДКБ

26 октября в рамках региональной антинаркотической операции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) “Канал” началась субрегиональная операция “Канал — Каспийский маяк”.

Мероприятие проводится на территории государств — членов ОДКБ на основании решения совещания полномочных представителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков. В операции участвуют представители Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В качестве наблюдателей предусмотрено участие представителей Ирана, Китая, ЦАРИКЦ, ЕАГ и КГПП СРТС СНГ.

Основная цель операции — выявление и пресечение каналов незаконного оборота наркотиков, предупреждение их перемещения через государственные границы, а также противодействие деятельности организованных преступных групп, связанных с наркобизнесом.

В рамках операции предусмотрено проведение поисковых, контрольно-досмотровых и оперативно-профилактических мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, включая аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные узлы и станции. Особое внимание будет уделено выявлению фактов перевозки запрещенных веществ в багаже, грузовых отправлениях и международной почте.

Кроме того, запланированы меры по выявлению преступлений, связанных с использованием информационных технологий для распространения наркотиков, пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также выявлению фактов легализации доходов, полученных от наркопреступной деятельности.

Международное взаимодействие компетентных органов позволит объединить усилия в противодействии транснациональным каналам наркотрафика, повысить эффективность обмена оперативной информацией и укрепить безопасность государств — участников операции.

Операция проводится с 26 по 30 октября 2026 года.