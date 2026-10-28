МВД предупреждает о мошенничестве при покупке зимних шин

В связи с наступлением холодов и началом сезона замены автомобильных шин МВД Казахстана предупреждает граждан об активизации мошеннических схем, связанных с продажей зимней резины через интернет.

Злоумышленники размещают объявления о продаже зимних шин по привлекательным ценам на интернет-площадках, в социальных сетях и мессенджерах. Представляясь продавцами, они предлагают покупателям внести задаток для бронирования товара либо произвести полную предоплату, ссылаясь на высокий спрос и ограниченное количество шин. После получения денежных средств мошенники перестают выходить на связь, блокируют покупателей и удаляют объявления. В результате граждане остаются без товара и теряют свои деньги.

В целях предупреждения подобных фактов рекомендуется:

- не переводить задаток или полную стоимость товара незнакомым продавцам до его получения;

- не доверять объявлениям с подозрительно низкими ценами;

- по возможности приобретать шины в официальных магазинах и проверенных торговых точках;

- перед оплатой лично проверять наличие и состояние товара;

- не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать посторонним банковские данные и SMS-коды.

- Помните: привлекательная цена и требование срочной предоплаты могут быть признаками интернет-мошенничества. В случае совершения мошеннических действий незамедлительно обратитесь в полицию по номеру 102. МВД призывает граждан соблюдать меры предосторожности при совершении покупок в интернете, - отметили в ведомстве.