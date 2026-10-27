В Павлодаре стартовал чемпионат МВД по рукопашному бою

В Павлодаре стартовал чемпионат МВД Республики Казахстан по рукопашному бою среди сотрудников правоохранительных органов, органов внутренних дел и специальных структур. За звание лучших будут бороться 26 команд со всей республики. Главные поединки турнира пройдут 28 и 29 октября.

27 октября на базе Дирекции развития спорта состоялось заседание мандатной комиссии под председательством заместителя начальника ДП Павлодарской области Сафуана Жампейсова, а также взвешивание спортсменов, которые будут состязаться в различных весовых категориях.

Ранее в каждом регионе прошли отборочные этапы, по итогам которых сформировали сборные команды областей для участия в чемпионате Республики Казахстан по рукопашному бою.

— Рукопашный бой — это особый прикладной вид спорта, напрямую связанный с профессиональной и боевой подготовкой сотрудников полиции. Владение его приемами всегда было престижным, почетным и жизненно необходимым на службе. Это не просто спорт, а строгая дисциплина, которая позволяет совершенствовать силу, ловкость и выносливость. Эффективные навыки и психологическая стойкость помогают нашим сотрудникам оперативно принимать верные решения и защищать граждан в любых непредвиденных ситуациях. Желаю всем участникам показать высокий уровень мастерства и продемонстрировать честную борьбу. Пусть победят сильнейшие! — отметил представитель МВД Республики Казахстан Фархат Мұратұлы.

Поединки начинаются ежедневно в 09:00. Жители и гости Павлодара могут свободно посетить комплекс и поддержать спортсменов.