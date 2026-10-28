Военнослужащий Национальной гвардии выиграл образовательный грант в вузе

По итогам конкурса “Тұлпар мініп, ту алған”, прошедшего в Карагандинской области, военнослужащий Национальной гвардии Республики Казахстан получил образовательный грант на обучение в высшем учебном заведении.

Мухамедали Абдуали, военнослужащий воинской части 6505 регионального командования “Орталық” Национальной гвардии, показал высокий результат и занял первое место в конкурсе. Победителю вручили образовательный грант академии “Bolashaq”.

Конкурс организовало управление по развитию языков Карагандинской области при поддержке акимата региона.

Основная цель конкурса — повышение уважения молодежи к родному языку, популяризация национальных ценностей, продвижение героического эпоса казахского народа и развитие интеллектуального потенциала военнослужащих.

Победа Мухамедали Абдуали — пример того, как военная служба и стремление к знаниям могут успешно дополнять друг друга. Его достижение может стать стимулом для других военнослужащих к изучению национального наследия и получению образования.

Подобные успехи военнослужащих, достойно выполняющих свой воинский долг перед Родиной, способствуют воспитанию патриотизма и формированию стремления к знаниям у молодого поколения.