Камера видеонаблюдения помогла раскрыть кражу инструментов из машины в Караганде

Сотрудники полиции раскрыли кражу из припаркованного автомобиля в Караганде. Злоумышленник взломал замок машины и похитил оборудование, причинив владельцу ущерб на 180 тысяч тенге.

36-летний житель Караганды обнаружил пропажу имущества утром. Неизвестный проник в его автомобиль, припаркованный во дворе дома, и похитил сварочный аппарат и набор профессиональных инструментов.

Противоправные действия попали в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на территории.

Благодаря записям и оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники городского управления полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний мужчина, проживающий по соседству с потерпевшим.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. Похищенное имущество изъято.