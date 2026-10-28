Более 6 тысяч нарушений правил благоустройства пресекли в Павлодарской области

В рамках общенациональной инициативы “Таза Қазақстан” полицейские проводят рейды, направленные на предупреждение нарушений правил благоустройства и загрязнения мест общего пользования.

Особое внимание уделяется территориям, где образуются несанкционированные свалки. Сотрудники полиции выявляют лиц, которые выбрасывают мусор и строительные отходы, а также сливают нечистоты в неустановленных местах.

— К примеру, в Павлодаре на улице Малайсары Батыра владелица одного из заведений допустила скопление мусора на прилегающей территории. В другом случае в селе Голубовка Иртышского района местный житель складировал золу за пределами своего двора, на территории общего пользования, нарушив тем самым правила благоустройства. В отношении нарушителей составлены административные материалы, — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

С начала года полицейские пресекли 6 247 нарушений в сфере благоустройства.

В полиции призывают жителей региона не оставаться безучастными и вносить свой вклад в поддержание чистоты и порядка. Если вы стали свидетелем загрязнения мест общего пользования или незаконного складирования строительного и другого мусора, сообщите об этом по номеру "102".