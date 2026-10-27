Мужчину, подозреваемого в двух кражах из автомобилей, задержали в ВКО

Сотрудники криминальной полиции Иртышского отдела полиции установили и задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в совершении двух краж из автомобилей. Общий ущерб, причиненный владельцам, превысил 380 тысяч тенге.

В одном из случаев злоумышленник взломал дверь автомобиля и похитил деньги и имущество, находившееся в салоне и багажнике. В другом — из автомобиля ГАЗель пропал телефон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого установили и задержали. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Подобные преступления напоминают о важности сохранности личного имущества. Даже кратковременное отсутствие водителя не исключает риска кражи, особенно если в салоне остаются ценные вещи.

Полиция рекомендует автовладельцам не оставлять в салоне автомобиля деньги, телефоны и другие ценные вещи, проверять, закрыты ли двери и окна, а также по возможности парковаться в охраняемых местах или зонах видеонаблюдения.

Соблюдение этих простых мер предосторожности поможет снизить риск краж и избежать материального ущерба.